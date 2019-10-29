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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Семьи шести жертв прорыва дамб под Красноярском получили по 1 млн рублей

Средства выделили из резервного фонда края

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Семьи шести погибших при прорыве дамб в Красноярском крае получили по 1 млн рублей из резервного фонда региона. Об этом сообщила во вторник журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

"Выделены из резервного фонда края средства в размере по 1 млн рублей родственникам шести погибших граждан. Средства уже на счета перечислены", - сказала Пастухова.

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По ее словам, в понедельник было принято решение о выделении средств родным еще одной жертвы происшествия, а также направлении по 200 тыс. рублей 15 пострадавшим, получившим травмы средней степени тяжести, и по 100 тыс. рублей четырем пострадавшим с легкими травмами.

В министерстве социальной политики края уточнили ТАСС, что сейчас устанавливаются родственные связи других пострадавших и погибших. "Помощь получат все", - заверили в ведомстве.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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