Семьи шести жертв прорыва дамб под Красноярском получили по 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Семьи шести погибших при прорыве дамб в Красноярском крае получили по 1 млн рублей из резервного фонда региона. Об этом сообщила во вторник журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

"Выделены из резервного фонда края средства в размере по 1 млн рублей родственникам шести погибших граждан. Средства уже на счета перечислены", - сказала Пастухова.