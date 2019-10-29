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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

В Забайкалье похоронили погибшего во время стрельбы в воинской части сержанта

Похороны прошли в селе Кука Читинского района
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Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Похороны сержанта Романа Ковалева, погибшего в пятницу во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, прошли во вторник в селе Кука Читинского района. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова.

"Похороны прошли, на них из Читы выезжал воинский оркестр 29-й армии. Это единственный погибший, которого хоронят в Забайкалье. Остальных похоронят на родине, в более западных регионах России", - сказала Мордова, не уточнив, о каких именно регионах идет речь.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей воинской части, дислоцированной на территории ЗАТО "Горный". В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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