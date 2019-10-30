В Кремле пока нет позиции по законопроекту депутатов о статье в УК о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кремль пока не сформировал позиции по законопроекту справороссов об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что это самостоятельная инициатива партии "Справедливая Россия", не связанная с недавними поручениями главы государства в области борьбы с наркотиками.

"Нет, это самостоятельная инициатива, - сказал Песков. - Пока нет сформированной позиции, это совершенно новая инициатива и еще только начинается работа над текстом".

При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, что считать пропагандой наркотиков и не приведет ли широкая трактовка этого понятия к злоупотреблениям. "Законопроект только прорабатывается, поэтому это нужно законодателям и экспертам задавать [вопрос]. Нет же окончательного варианта такого законопроекта, он же только внесен, поэтому это вопрос абсолютно преждевременный", - сказал представитель Кремля.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в среду в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Инициатива предполагает наказание за пропаганду наркотических средств в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием интернета - до семи лет лишения свободы. Сейчас за подобные действия предусмотрена только административная ответственность.