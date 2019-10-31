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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Кузнецова проследит, чтобы были наказаны все виновные в гибели ребенка в Нарьян-Маре

Детский омбудсмен добавила, что попросит прокуратуру проверить соблюдение мер безопасности в детском саду

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова будет следить, чтобы были привлечены к ответственности все лица, которые не обеспечили безопасность 6-летнего мальчика, убитого в четверг в детском саду Нарьян-Мара.

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"Просто шок, ужас. Как пьяный мужчина прошел столько кордонов защиты, которые предусмотрены законом? Мы будем следить, чтобы все виновные понесли наказание", - сказала Кузнецова ТАСС в четверг на итоговом форуме "Сообщество", который проходит в Москве.

Она добавила, что попросит прокуратуру проверить соблюдение мер безопасности в детском саду. "Но при первом приближении понятно, что полная халатность [была] в этом учреждении", - добавила она. Кузнецова также выразила соболезнования родителям погибшего мальчика

В четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый задержан. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детском саду.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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