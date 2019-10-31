Правозащитник: "список Титова" не гарантирует оправдательного приговора бизнесменам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Включение бизнесменов в так называемый лондонский список Бориса Титова не гарантирует автоматического оправдательного приговора. Об этом журналистам сообщил общественный представитель аппарата уполномоченного по международному розыску, экстрадиции и депортации Дмитрий Григориади, комментируя приговор бизнесмену Андрею Каковкину.

Каковкин стал первым вернувшимся в Россию предпринимателем из "списка Титова". В четверг суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. "Лондонский список" - не индульгенция, оправдательного приговора участникам никто автоматом не гарантирует, данный вопрос [находится] в компетенции суда", - сказал Григориади.

"Для нас главное, чтобы к заседанию суда фигурант списка подходил без прессинга в виде СИЗО, без давления, с возможностью максимально подготовиться и защититься, отстоять свою позицию с адвокатом. В ситуации с Андреем Каковкиным это условие было соблюдено", - добавил он. При этом Григориади считает, что суд вынес строгий приговор по уголовному делу, в котором отсутствует ущерб. По его мнению, такой приговор вызывает непонимание и обеспокоенность, так как фактически это был обычный гражданский спор между предпринимателями.

"Предприниматель не опасен для общества, спор носил гражданско-правовой характер, сам обвиняемый не нарушал возложенные на него процессуальные обязанности", - сказал Григориади. Он отметил, что адвокаты Каковкина будут подавать апелляционную жалобу. "Мы ожидаем получение приговора суда первой инстанции, после анализа которого будем готовиться к апелляции в установленном законе порядке", - заключил он.

Дело в отношении учредителя и директора ООО "Торговый дом "Гриф" Каковкина было возбуждено в 2016 году, следствие считало, что он совершил хищение денежных средств ООО "Дитис" путем мошенничества. При заключении одного из договоров займа он якобы принял на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять. Эти обвинения отвергала защита Каковкина. Бизнесмен вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. В августе того же года полиция прекратила уголовное дело в отношении предпринимателя, но позже возобновила расследование по решению прокуратуры.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.