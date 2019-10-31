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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

На день закроют для посещения детский сад в Нарьян-Маре, где убили ребенка

Региональные власти возьмут на себя организацию похорон мальчика

ТАСС, 31 октября. Детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где в четверг был убит шестилетний мальчик, закроют для посещения 1 ноября. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.

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"Детский сад "Сказка", в котором произошла трагедия, завтра будет закрыт для посещения", - говорится в сообщении.

Сегодня заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова встречалась с семьей погибшего мальчика. Все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами, на себя возьмут региональные власти.

В пятницу назначат дату судебного заседания, в ходе которого определят меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве ребенка. 

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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