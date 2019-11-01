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На Сахалине усилят патрулирование улиц после сообщений о кулачных боях подростков

Предполагается, что в них участвовало около 160 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция усилит патрулирование улиц в темное время суток в Охе на Сахалине после появления информации о проведении уличных кулачных боев с участием подростков. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава муниципалитета Сергей Гусев.

"Дано указание в управление МВД усилить контроль и патрулирование в ночные и вечерние часы. Сегодня собрали комиссию по делам несовершеннолетних и поставили задачи перед управлением образования, УМВД, тренерами и другими органами", - сказал Гусев.

По словам мэра, факты проведения кулачных боев с участием подростков пока не зафиксированы. Гусев отметил, что в городском округе имеется достаточное количество спортивных секций, где школьники могли бы заниматься. В школах поручено увеличить количество внеучебных занятий, в том числе связанных со спортом. В городском парке наладили освещение.

"Когда правоохранительные органы проведут проверку, мы подведем итоги и посмотрим, где наше упущение, но хочу отметить, что в любое время всегда существовали хулиганы", - подчеркнул Гусев.

На этой неделе прокуратура и полиция на Сахалине начали проверку после публикации в социальных сетях информации об организации уличных кулачных боев между подростками в Охе. По данным местных СМИ, в боях принимали участие не менее 160 молодых людей.

Как сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области, правоохранители проводят опрос среди подростков, которые могу быть причастны к уличным кулачным боям в Охе, и их родителей. На занятиях в школах проводятся лекции на тему безопасности.

Теги
РоссияСахалинская область
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