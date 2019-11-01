Неверов: требования к работникам ЧОПов должны включать их психологическую и физподготовку

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемые сейчас требования к сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП), обеспечивающих безопасность школ и детских садов, должны включать в себя критерии их физической и психологической подготовки. Об этом в пятницу заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в связи с трагедией в детсаду в Нарьян-Маре.

"Комитеты Госдумы по безопасности и по образованию сейчас вместе с Министерством просвещения и Росгвардией прорабатывают вопрос о необходимых изменениях в постановление правительства и к перечню требований к тем, кто охраняет детские сады и школы. Очевидно, что нужно, чтобы эти требования были выполнимы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, на отдаленных территориях. В этих требованиях обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников ЧОПов", - сказал Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Вице-спикер напомнил, что еще 10 сентября на пленарном заседании он поднимал вопрос о ЧОПах, с которыми образовательные учреждения, где более 100 учеников и педагогов, обязаны заключать договоры. "Суды даже уже выносят решения, которые обязывают это сделать. В некоторых поселках даже нет самих ЧОПов. Но главное - и я об этом как раз и говорил - толку от этого нет. Увы, трагедия в Нарьян-Маре это еще раз продемонстрировала", - констатировал Неверов.

Он отметил, что "в глубинке в ЧОПах часто работают люди предпенсионного возраста, без какой-либо физической подготовки". "А в случае с охраной детских учреждений важна и психологическая подготовка", - подчеркнул депутат.

31 октября 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, мужчина арестован. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.