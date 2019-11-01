Компанию, продукцией которой отравились артисты Мариинки, уже закрывали за нарушения

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Деятельность компании, продукцией которой на гастролях в Москве отравились артисты из труппы Мариинского театра, ранее уже приостанавливали из-за нарушений, сообщили ТАСС в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Специалистами управления Роспотребнадзора <...> проводится эпидемиологическое расследование в гостиницах, где проживали артисты, и по месту осуществления деятельности кейтеринговой компании, осуществляющей доставку готовой еды, в том числе в московские офисы. <...> Ранее цех по производству готовой еды размещался по другому адресу и принадлежал юридическому лицу ООО "Городская служба питания "Дело вкуса". В связи с нарушениями работа этой компании была приостановлена, в дальнейшем прекратила свою деятельность и переехала по новому адресу (Чермянский проезд, дом 7), где продолжила свою работу в качестве деятельности индивидуального предпринимателя с теми же нарушениями", - сказали в пресс-службе.

Проверка показала многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, компания нарушала нормы приготовления и хранения готовой пищевой продукции, у нее отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность сырья, необходимое холодильное оборудование для хранения продукции, меддокументация на персонал.

"Производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" индивидуального предпринимателя Анисимова С.В. Помещения цеха опечатаны. Осуществляется забраковка сырья и готовой продукции, не имеющих сопроводительных документов. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха прекращена", - сообщили в управлении, добавив, что обратившиеся за медпомощью жаловались на многократную рвоту, озноб, боли в животе. По результатам врачебного осмотра всем установлен диагноз - пищевая токсикоинфекция.

Из 13 заболевших шесть были госпитализированы в инфекционные стационары города. Состояние заболевших медиками оценивается как средней степени тяжести. Все заболевшие накануне (вечером 31 октября) употребляли привозную еду из ланч-боксов, в состав которых была включена куриная продукция и салат. Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в очаге продолжается, новых случаев заболеваний среди артистов Мариинского театра не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отравление

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы, в ночь на 1 ноября несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Заказ еды был сделан на интернет-сайте компании "Дело вкуса".

По данным представителя труппы, артисты находились в Москве на I Международном московском фестивале "Зарядье", который открылся 30 октября в Москве. Художественным руководителем смотра стал Валерий Гергиев. Фестиваль пройдет до 4 ноября.