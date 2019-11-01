В России заблокировали около 14 тыс. сайтов с наркотическим контентом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал с 2012 года почти 14 тыс. сайтов, содержащих наркотический контент. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзором отработан вопрос удаления пронаркотического контента с около 105 тыс. сайтов и (или) отдельных страниц сайтов. В настоящее время блокируется около 14 тыс. интернет-сайтов и (или) отдельных страниц сайтов, содержащих наркотический контент", - отметили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о заблокированных сайтах за весь период, начиная с 2012 года.

Представители федерального проекта "Трезвая Россия" ранее сообщили ТАСС, что количество ссылок на ресурсы, пропагандирующие наркотические вещества в интернете, за последние четыре года увеличилось почти в 3,5 раза. Так, если в 2015 году их насчитывалось порядка 800, то в 2018 - 2700. Согласно данным "Трезвой России", на сегодняшний день семь из десяти ссылок с пропагандой наркотиков, найденных в 2015 году, продолжает работать.

Как пояснил ТАСС руководитель проекта Султан Хамзаев, система регулирования интернета остается на прежнем уровне: если за пропаганду наркотиков на телевидении, радио или в газетах нарушителю грозит уголовная ответственность, то в интернете до сих пор административная.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.