В МЧС поступают жалобы на использование открытого огня на балконах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МЧС России получает обращения граждан, связанные с введенным месяц назад запретом на использование открытого огня на балконах квартир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Все поступающие <...> обращения граждан, связанные с нарушениями требований пожарной безопасности при использовании открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, рассматриваются в установленном порядке на наличие в них признаков административного правонарушения, - сказал представитель МЧС. - Кроме того, поступают обращения по вопросу получения разъяснения порядка применения вступившей в силу нормы".

В МЧС пояснили, что вступившие в силу 1 октября изменения в правилах противопожарного режима, установившие запрет на использование открытого огня на балконах, "не ограничивают свободу граждан на употребление табака (курение), в том числе различных электронных устройств нагревания табака и испарителей".

Так как требования пожарной безопасности не запрещают курить в жилье, в том числе на балконах, в действиях курильщиков в таких случаях нет состава административного правонарушения. Но в случае возникновения пожара по причине неосторожного курения на балконе виновник может быть привлечен к ответственности. В министерстве сообщили, что позже будет проведен анализ правоприменительной практики по таким нарушениям, так как пока она только нарабатывается.

Ранее требования пожарной безопасности не устанавливали запрет на использование открытого огня на балконах, поэтому возможности привлечь виновных в возникновении пожара к ответственности не было. Один из первых в России штрафов за приведшее к пожару курение на балконе (в размере 4 тыс. рублей) был выписан в Ставропольском крае в начале октября.

С 1 октября в России вступили в действие новые правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах. Как сообщали ранее в пресс-службе МЧС, курение на балконах и лоджиях допускается, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.