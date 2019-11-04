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Взрыв на танкере в Находке

Судовладелец выплатит семьям погибших на танкере "Залив Америка" по 1 млн рублей

Они также получат выплаты по страховке после завершения расследования ЧП

ТАСС, 4 ноября. Компания-судовладелец танкера "Залив Америка" ООО "Наяда", на котором в выходные произошел взрыв грузового танка, выплатит семьям погибших членов экипажа по 1 млн рублей и возьмет на себя расходы по организации погребения. Об этом в понедельник сообщается на сайте компании.

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"Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 млн рублей до 10 ноября этого года и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков. Кроме того, жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тыс. рублей и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 тыс. на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы поступят семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования", - говорится в сообщении.

Компания объявила траур и выражает соболезнования семьям погибших моряков. Уточняется, что в момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не производилось. В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции РМРС. Причины аварии на данный момент неизвестны.

Теги
РоссияПриморский крайВзрыв на танкере в Находке
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