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Более 50 семей староверов из дальнего зарубежья выразили желание вернуться в Россию

В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке считают, что их число в будущем может увеличиться
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят три старообрядческих семьи, в которых состоит 222 человека, выразили намерение переехать в Приморский край, сообщила в понедельник пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке.

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Более 120 старообрядцев, переехавших в Россию на Дальний Восток из-за рубежа, уже получили российское гражданство, сообщил ТАСС руководитель отдела АРЧК Иван Ефимов. "За последнее время на Дальний Восток переселились более 120 староверов, которые переезжали по программе добровольного переселения соотечественников и самостоятельно. <...> У всех, кто переехал, есть российское гражданство", - сказал он.

По словам Ефимова, в Россию переселились старообрядцы как из стран Латинской Америки, так и из США. "Более 100 человек из переехавших проживают в Приморском крае: они вернулись из Боливии, Бразилии и Уругвая, с Аляски есть тоже несколько человек. И около 20 старообрядцев переселились в Амурскую область на данный момент", - добавил руководитель отдела АРЧК.

Ефимов полагает, что и это число в будущем может увеличиться. "Точных данных о численности проживающих за рубежом старообрядцев нет. По оценкам Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, за рубежом проживает более 5 тыс. человек, и многие имеют намерение возвращаться в Россию", - сказал он ТАСС.

Ефимов пояснил, что старообрядцы, которые переезжают в Россию из Латинской Америки и с Аляски, а также те, кто хотел бы вернуться из Австралии, принадлежат в основном к часовенному согласию - старообрядческому течению, оставшемуся фактически без собственного духовенства во времена императора Николая I и перешедшему к практике богослужений без священника.

Президент РФ Владимир Путин указом от 16 октября 2019 года предоставил российское гражданство восьми главам старообрядческих общин из Бразилии, Боливии, Уругвая и США.

Взгляд старовера

Авраам Калугин, лидер общины староверов часовенного согласия из Бразилии, в понедельник посетит торжественный прием в Кремле в честь Дня народного единства. Он рассказал ТАСС, что его единоверцы за рубежом нуждаются в поддержке российского правительства для возвращения на историческую родину. "Желают вернуться в Россию около 50 семей старообрядцев, но нужно, чтобы правительство поддержало, а по-другому никак. Может, в будущем еще соберутся, но нужно, чтобы первые приехали, обустроились, начали работать. И если все получится, то и другие, может, соберутся, а пока кому-то нужно попробовать", - сказал он.

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Калугин отметил, что современная Россия, на его взгляд, сильно отличается от той страны, которую покинули его предки. "У меня дед с бабушкой и некоторые другие приезжали в Россию при Советском Союзе и рассказывали, как здесь было, - это сильно изменилось. Но многие, абсолютное большинство, не бывали здесь никогда, и все еще думают, что так и есть, но на самом деле все совсем по-другому. Конечно, нужно приехать и начать жить, работать, тогда лучше узнать можно законодательство и, может, другие нюансы", - рассказал глава общины часовенного согласия.

При этом переселенцев, по его мнению, на новом месте не ждет легкая жизнь. "Конечно, большая разница между Южной Америкой и Россией: там тепло, два урожая в год снимаем, тут зимы суровые. Многие даже не представляют такого холода, и кто занимается сельским хозяйством, [им] придется два-три месяца сидеть дома, потому что ничего невозможно сделать. И начинать с нуля, конечно, это непросто - нужно каждый гвоздь вбить, дом построить, и в общем все хозяйство нужно с нуля [начинать] - на это нужны деньги, время и большой труд", - добавил он.

Для того, чтобы обустроиться в России, староверам из Южной Америки нужно, кроме всего прочего, время, считает Калугин: "Например, связи - куда продавать, где покупать, доверие. Мы немного по-другому привыкли, "по-латински", нужно время, чтобы привыкнуть". Также он отметил необходимость доступных кредитов: "Тут проценты пока высокие, у нас там можно кредит взять по 2% в год и рассрочку на 20 лет".

Ефремов отметил, что проблемы, возникающие у переселенцев в России, решаемы. "Пожелания по поддержке у староверов небольшие: помощь в кредитовании для ведения сельского хозяйства, с предоставлением земельного участка и решением вопросов с гражданством", - пояснил он ТАСС. Руководитель отдела АРЧК уверен, что, если у переезжающих в Россию старообрядцев все сложится хорошо с точки зрения переезда, мер поддержки и адаптации, то за ними последуют очень много людей.

Переселенцам-староверам, по словам Ефремова, оказывает поддержку и Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ). "Несмотря на то, что есть много согласий, "главный ходатай" перед органами власти за переселенцев - это митрополит Московский и всея Руси Корнилий, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви. Мы считаем, что наши соотечественники, которые имеют желание вернуться в Россию, не делятся на старообрядцев и нестарообрядцев, наша главная задача - чтобы органы власти оказали им максимальное содействие, и чтобы местные жители восприняли конструктивно, что люди возвращаются домой и им надо в чем-то помочь. А в чем-то и поучиться у этих людей, потому что они занимаются сельским хозяйством с детства и у них это очень хорошо получается", - считает он.

Старообрядцы в России и мире

Современные старообрядцы в странах дальнего зарубежья - это преимущественно потомки живших в Забайкалье и Приамурье староверов, которые, спасаясь от преследований советской власти, через Китай и Гонконг при поддержке Красного Креста в 1955-1956 годах пересекли Тихий океан. Большая часть из них прибыла в штат Парана на юге Бразилии, меньшая - в Австралию, в Сидней. В Бразилии они занялись привычным им сельским хозяйством и на непахотных землях начали выращивать сою, кукурузу и другие культуры. На данный момент, по данным АРЧК, от 5 до 7 тыс. старообрядцев проживает в Австралии, Аргентине, Бразилии, Боливии, Канаде, Новой Зеландии, США (в штатах Аляска и Орегон) и Уругвае.

В июне 2017 года была сформирована рабочая группа по содействию добровольному переселению и адаптации в России соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, с учетом особенностей их менталитета и хозяйственного уклада. В сентябре и октябре 2018 года состоялась поездка лидеров 12 зарубежных общин староверов по 10 регионам России.

В настоящее время в Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области. В их пользовании, по данным АРЧК, находится более 7 тыс. га земли в Приморском крае и Амурской области. У переселенцев в России родилось более 30 детей, создано 10 семей. Ответственным органом по вопросам взаимодействия, адаптации и поддержки старообрядцев, переехавших в Дальневосточный федеральный округ или планирующих переезд в рамках программы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, является Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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