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На юго-востоке Москвы начался "Русский марш"

Шествие националистов санкционировано столичными властями

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие санкционировано столичными властями. Его участники пройдут колоннами от улицы Перерва до станции метро "Люблино". По маршруту следования движение транспорта полностью перекрыто.

25 октября в незарегистрированной партии "Третья альтернатива", представители которой выступают организаторами "Русского марша", сообщили, что власти Москвы согласовали проведение шествия националистов в Люблино. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие до 5 тыс. человек.

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