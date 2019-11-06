Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При нападении на группу мормонов в Мексике использовалось оружие из США

Министр общественной безопасности и защиты граждан латиноамериканской страны Альфонсо Дурасо сообщил, что гильзы калибра 5,56 мм были произведены компанией Remington

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Оружие, использовавшееся при нападении на группу мормонов на севере Мексики в понедельник, было произведено в США. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр общественной безопасности и защиты граждан латиноамериканской страны Альфонсо Дурасо.

"В ходе сбора гильз мы выяснили, что они имеют калибр 5,56 мм и были произведены компанией Remington в США", - сказал Дурасо.

Жертвами атаки, устроенной на границе штатов Сонора и Чиуауа, стали три женщины и шестеро детей. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник обсудил случившееся с коллегой из США Дональдом Трампом и поблагодарил его за готовность помочь в расследовании.

Согласно подсчетам Министерства национальной обороны Мексики, за последние 10 лет на ее территорию контрабандным путем было привезено порядка 2 млн единиц огнестрельного оружия, в основном из США. В настоящее время семь из каждых 10 убийств в стране совершаются с использованием ввезенных из соседнего государства оружия.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности своей главной задачей.

Теги
МексикаСША
Реклама на ТАСС
Прокурор Неаполя приступил к обработке запроса США на экстрадицию из Италии менеджера ОДК
Источник в трибунале Неаполя сообщил, что первое заседание суда для рассмотрения вопроса об экстрадиции состоится через несколько месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС