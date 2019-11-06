При нападении на группу мормонов в Мексике использовалось оружие из США

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Оружие, использовавшееся при нападении на группу мормонов на севере Мексики в понедельник, было произведено в США. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр общественной безопасности и защиты граждан латиноамериканской страны Альфонсо Дурасо.

"В ходе сбора гильз мы выяснили, что они имеют калибр 5,56 мм и были произведены компанией Remington в США", - сказал Дурасо.

Жертвами атаки, устроенной на границе штатов Сонора и Чиуауа, стали три женщины и шестеро детей. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник обсудил случившееся с коллегой из США Дональдом Трампом и поблагодарил его за готовность помочь в расследовании.

Согласно подсчетам Министерства национальной обороны Мексики, за последние 10 лет на ее территорию контрабандным путем было привезено порядка 2 млн единиц огнестрельного оружия, в основном из США. В настоящее время семь из каждых 10 убийств в стране совершаются с использованием ввезенных из соседнего государства оружия.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности своей главной задачей.