Мексика предоставит США данные о ходе расследования убийства мормонов

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Мексики позволят США беспрепятственно получать информацию о расследовании нападения на группу мормонов на севере латиноамериканской страны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Жертвами атаки, устроенной неизвестными преступниками в понедельник на границе мексиканских штатов Сонора и Чиуауа, стали три женщины и шестеро детей. Все они имели гражданство США и Мексики. "Нет никаких ограничений для того, чтобы они (США - прим. ТАСС) могли получать сведения о том, как идет расследование", - сказал Лопес Обрадор.

Он добавил, что власти Мексики не намерены отказываться от выбранной стратегии в борьбе с криминалом и не станут "объявлять войну" орудующим в стране организованным преступным сообществам. "В случае с нашей страной такой подход оказался провальным", - отметил глава государства.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.