Паром Princess Anastasia продолжит круиз после проверки оборудования в порту Стокгольма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Российский паром Princess Anastasia, у которого в среду вечером произошел перезапуск генераторов вблизи Стокгольма, продолжит круиз по изначально запланированному маршруту после проверки оборудования в порту столицы Швеции, где он сейчас находится, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-судовладельца Moby SPL.

"Мы все проверим, получим разрешение [на выход] от портовых властей Стокгольма и продолжим движение судна по маршруту", - сказала представитель компании.

Паром шел из Стокгольма в Хельсинки (Финляндия), а затем должен был пойти в Санкт-Петербург.

Ранее в компании сообщили, что недалеко от Стокгольма при выходе из порта на пароме произошел перезапуск генераторов, в связи с чем капитан судна принял решение вернуться в порт шведской столицы для проверки оборудования. При этом шведский телеканал SVT сообщил, что паром сел на мель недалеко от острова Лидингё вблизи Стокгольма. Судовладелец опроверг данную информацию, сообщив, что судно вернулось в порт своим ходом. В настоящее время оно находится в порту Стокгольма.

Princess Anastasia - пассажирский паром общей вместимостью 2500 мест. На борту имеется 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин.

Компания MOBY SPL - международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании ST. PETER LINE и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S. p. A. Компания MOBY SPL с апреля 2017 года выполняет регулярные круизы по маршрутам Санкт-Петербург Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-Петербург.