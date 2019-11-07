Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главным редактором телеканала "Дождь" станет Тихон Дзядко

Александра Перепелова до конца года покинет эту должность
Тихон Дзядко Александра Мудрац/TACC
Описание
Тихон Дзядко
© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Журналист Тихон Дзядко сообщил о своем переходе с телеканала RTVI на "Дождь" в качестве главного редактора

"Я перехожу на телеканал "Дождь" на должность главного редактора", - написал Дзядко в четверг на своей странице в Facebook.

Как уточнил журналист, его последним рабочим днем на RTVI будет 13 декабря.

"Я надеюсь, что нам удастся сделать "Дождь" еще интереснее, разнообразнее и актуальнее. И надеюсь, что опыт, который я получил за последние четыре года, этому будет способствовать", - добавил Дзядко.

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала. Сама Перепелова, занявшая этот пост в 2017 году, уточнила ТАСС, что уйдет 31 декабря, однако может продолжить сотрудничество с "Дождем" в другом качестве.

Тихон Дзядко ранее работал на "Эхе Москвы" и на "Дожде". На RTVI он перешел в 2016 году.

Реклама на ТАСС
Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
Захарова назвала враньем заявления Deutsche Welle о том, что встречи с МИД РФ не было
Официальный представитель МИД России привела данные о месте, времени и участниках беседы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС