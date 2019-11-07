Главным редактором телеканала "Дождь" станет Тихон Дзядко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Журналист Тихон Дзядко сообщил о своем переходе с телеканала RTVI на "Дождь" в качестве главного редактора

"Я перехожу на телеканал "Дождь" на должность главного редактора", - написал Дзядко в четверг на своей странице в Facebook.

Как уточнил журналист, его последним рабочим днем на RTVI будет 13 декабря.

"Я надеюсь, что нам удастся сделать "Дождь" еще интереснее, разнообразнее и актуальнее. И надеюсь, что опыт, который я получил за последние четыре года, этому будет способствовать", - добавил Дзядко.

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала. Сама Перепелова, занявшая этот пост в 2017 году, уточнила ТАСС, что уйдет 31 декабря, однако может продолжить сотрудничество с "Дождем" в другом качестве.

Тихон Дзядко ранее работал на "Эхе Москвы" и на "Дожде". На RTVI он перешел в 2016 году.