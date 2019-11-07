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Глава Минкомсвязи попросил Медведева наградить регионы за переход на цифровое ТВ

Константин Носков также предложил принять в Доме правительства лучших региональных волонтеров
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поощрить представителей регионов, наилучшим образом выполнивших задачу по переходу с аналогового на цифровое телевидение.

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"Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на цифру представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, наверное, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтеров", - сказал он на заседании правительства, отметив, что около 500 волонтеров со всей страны уже были награждены ведомственными наградами.

"При том что подавляющее большинство регионов сработали на хорошо и отлично, я все же бы хотел особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и без накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край", - уточнил Носков.

Также, по его мнению, нужно отметить регионы-первопроходцы, которые первыми отключили аналоговое телевидение: это Тверская, Ярославская, Тульская и Рязанская области.

Медведев заявил, что присоединяется к словам благодарности, и предложил подумать над тем, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНосков, Константин Юрьевич
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