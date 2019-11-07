Глава Минкомсвязи попросил Медведева наградить регионы за переход на цифровое ТВ

"Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на цифру представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, наверное, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтеров", - сказал он на заседании правительства, отметив, что около 500 волонтеров со всей страны уже были награждены ведомственными наградами.

"При том что подавляющее большинство регионов сработали на хорошо и отлично, я все же бы хотел особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и без накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край", - уточнил Носков.

Также, по его мнению, нужно отметить регионы-первопроходцы, которые первыми отключили аналоговое телевидение: это Тверская, Ярославская, Тульская и Рязанская области.

Медведев заявил, что присоединяется к словам благодарности, и предложил подумать над тем, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в РФ.