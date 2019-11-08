AFP: Катрин Денев успешно восстанавливается после инсульта

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денев сохранила моторные функции и успешно восстанавливается после перенесенного ишемического инсульта. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP).

"Я никогда не смогу жить без тебя".

"Я никогда не смогу жить без тебя". Главная песня о любви для Катрин Денев

"Как и говорилось, у нее нет моторного дефицита. Сейчас она отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования, - сообщает агентство со ссылкой на окружение Денев. - Она хорошо реагирует на лечение, инсульт носит крайне ограниченный характер. Ей очень повезло, что ей быстро оказали помощь в больнице, где она почувствовала дискомфорт во время съемок".

Ранее сообщалось, что Катрин Денев пережила ограниченный ишемический инсульт во время съемок картины De son vivant ("При его жизни") французской женщины-режиссера Эмманюэль Берко. Съемочной площадкой служили помещения действующего госпиталя города Гонес (департамент Валь-д'Уаз, северо-восточнее Парижа). Как сообщал в среду телеканал BFM, причиной могло стать переутомление.

Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Гимназистки" (Les collegiennes). Слава пришла к ней лишь через семь лет после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми Les parapluies de Cherbourg ("Шербургские зонтики", 1964). За свою кинокарьеру Денев снялась более чем в 120 фильмах.

Работе в ленте "При его жизни" у Денев предшествовали съемки в фильме Terrible Jungle ("Ужасные джунгли") на острове Реюньон. В декабре на экраны выйдет фильм La Verite ("Истина") также с Денев в главной роли.