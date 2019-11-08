Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: Катрин Денев успешно восстанавливается после инсульта

Источник в окружении актрисы рассказал, что она сохранила моторные функции
Катрин Денев EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Катрин Денев
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денев сохранила моторные функции и успешно восстанавливается после перенесенного ишемического инсульта. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP).

На эту тему
"Я никогда не смогу жить без тебя". Главная песня о любви для Катрин Денев

"Как и говорилось, у нее нет моторного дефицита. Сейчас она отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования, - сообщает агентство со ссылкой на окружение Денев. - Она хорошо реагирует на лечение, инсульт носит крайне ограниченный характер. Ей очень повезло, что ей быстро оказали помощь в больнице, где она почувствовала дискомфорт во время съемок".

Ранее сообщалось, что Катрин Денев пережила ограниченный ишемический инсульт во время съемок картины De son vivant ("При его жизни") французской женщины-режиссера Эмманюэль Берко. Съемочной площадкой служили помещения действующего госпиталя города Гонес (департамент Валь-д'Уаз, северо-восточнее Парижа). Как сообщал в среду телеканал BFM, причиной могло стать переутомление.

Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Гимназистки" (Les collegiennes). Слава пришла к ней лишь через семь лет после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми Les parapluies de Cherbourg ("Шербургские зонтики", 1964). За свою кинокарьеру Денев снялась более чем в 120 фильмах.

Работе в ленте "При его жизни" у Денев предшествовали съемки в фильме Terrible Jungle ("Ужасные джунгли") на острове Реюньон. В декабре на экраны выйдет фильм La Verite ("Истина") также с Денев в главной роли.

Теги
ФранцияДенёв, Катрин
Реклама на ТАСС
Год театра в России
Российская комедия "Давай разведемся" получила главный приз фестиваля "Улыбнись, Россия!"
В конкурсной программе фестиваля было 17 российских и девять зарубежных кинолент
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС