DM: отец Ассанжа опасается, что основатель WikiLeaks может умереть в тюрьме

ТАСС, 9 ноября. /ТАСС/. Отец арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон опасается, что его сын может умереть в тюрьме. Его слова во время общения с журналистами в Женеве в пятницу приводит британская газета Daily Mail .

По словам Шиптона, он два дня назад посетил Ассанжа в тюрьме в Лондоне, где ему пришлось "столкнуться с горькой правдой, что он [Джулиан Ассанж] может умереть". "Это не горькое разочарование отца, это просто факт", - добавил он.

Отец Ассанжа также назвал "верхом неприличия" факт того, что "Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях".

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.