Нейросеть с голосом Акимова прочитала стихотворение Гумилева

Греф обратился к Акимову, присутствующем на пленарном заседании форума: "Максим Алексеевич, вот вы помните что-нибудь из Гумилева, можете сейчас вот так сразу же рассказать нам чего-нибудь?".

Акимов засмущался, но процитировал следующие строки: "Послушай, далеко, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф?". Дальше вице-премьер уже попросил помощь зала, в частности обратился к сидящему в первом ряду министру культуры Владимиру Мединскому.

"У Максима Алексеевича-то есть помощник?", - вмешался Греф. После чего прозвучал голос из зала, в точности похожий на голос самого Акимова, и прочитал правильные строки из стихотворения Гумилева: "Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далеко, далеко, на озере Чад изысканный бродит жираф".

"Максим Алексеевич был нейронной сетью, как вы догадались, - объяснил Греф. - Нейронную сеть обучили всего-навсего на четырех часах его записей. В нашей практике это абсолютный рекорд, раньше учили на 16 часах, на 18 часах максимум, а это - четыре часа. И это сделано с помощью нового AI-облака Christofari, которое мы предлагаем вам всем использовать для такого рода задачек. Четыре часа хорошо записанного голоса, и после двух часов обучения получите такого качества нейронную сеть".

Ранее Сбербанк объявил о создании самого мощного в РФ суперкомпьютера, названного в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари - Christofari. Его ресурсы будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Они станут доступны с 12 декабря 2019 года пользователям облачного сервиса SberCloud - AI Cloud.

Нейронная сеть (сокращенно "нейросеть") - это компьютерная программа, работающая по принципу человеческого мозга. Любая нейросеть является самообучаемой системой "искусственного интеллекта".