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Обновлено 

Суд Москвы 14 ноября рассмотрит дело депутата Герасименко, ставшего виновником ДТП

Депутату грозит штраф в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет
Николай Герасименко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Николай Герасименко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы 14 ноября рассмотрит административное дело депутата Госдумы Николая Герасименко ("Единая Россия"), с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП на Ленинском проспекте в Москве в июне этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"В Гагаринский районной суд Москвы поступили и зарегистрированы материалы об административном правонарушении в отношении Герасименко. Судебное заседание назначено к рассмотрению на 14 ноября в 12:30 мск", - сказала пресс-секретарь Анастасия Игошина.

По ее словам, депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Виновнику грозит штраф в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее материал поступал в Гагаринский суд, однако был оставлен без движения в связи с неприкосновенностью депутата. 24 октября Госдума в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко приняла постановление о согласии на снятие с него неприкосновенности. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.

Как пояснил тогда ТАСС председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба, "субъектность предполагает испрашивание разрешения через Генпрокуратуру с направлением материалов в суд".

В июне Telegram-канал 112 сообщал, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Сам депутат тогда подтвердил ТАСС, что стал участником дорожного происшествия, но подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.

Новость обновлена (03:11 мск) - приводится дополнительная информация

Теги
Аршба, Отари ИоновичГерасименко, Николай Федорович
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