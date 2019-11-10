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Роспотребназдор создал новые подходы для лечения гепатита B

В ведомстве отметили, что новые подходы обеспечивают исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действуют на геном человека
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© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

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"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.

По ее информации, институтом Роспотребнадзора впервые в России "были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии". В институте создана российская база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам для проведения эпидемиологического надзора за резистентностью вируса, отмечается также в сообщении.

Специалисты института создают и внедряют в производство инновационные тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. К настоящему моменту институт зарегистрировал и внедрил в практику здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора РФ 190 наборов реагентов, сообщили в Роспотребнадзоре.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно от хронического гепатита B погибает более 1 млн человек.

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