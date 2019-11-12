Семьи погибших и пропавшего моряков с танкера "Залива Америка" получили по 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Наяда", владеющая танкером "Залив Америка", на котором произошел взрыв в заливе Находка, выплатила семьям двух погибших и одного пропавшего без вести моряков по 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании.

"Свои обязательства судовладелец выполнил, деньги - по 1 млн рублей - были перечислены семьям погибших, а также семье пропавшего без вести моряка. Его поиски сегодня продолжаются, с утра буксир патрулирует водную поверхность порта", - сказал представитель компании.

Он добавил, что вечером состоится совещание, на котором будет принято решение о продолжении или прекращении поисков.