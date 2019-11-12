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Эксперт: ввоз иномарок без системы "Эра-Глонасс" может снизить отток жителей ДФО

В октябре этого года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство намерено продлить на год временный порядок ввоза иномарок, не оснащенных системой, на Дальний Восток
Описание
© Антон Ваганов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Временный порядок ввоза иномарок на Дальний Восток без оснащения системой "Эра-Глонасс" может стать одной из причин, сдерживающих отток населения из ДФО. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета Дмитрий Шелест.

В ноябре 2018 года был утвержден временный порядок ввоза в Россию подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока - по одной машине в год без необходимости оснащать ее системой "Эра-Глонасс". В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам, что правительство разрабатывает решение, которое продлит этот порядок еще на год.

"Временная мера по ввозу импортных автомобилей без оснащения их терминалами "Эра-Глонасс", по крайней мере, не ухудшила положение дальневосточников. <...> Более того, отказ от установки дорогостоящего оборудования при завозе машины из-за рубежа может стать одной из причин, сдерживающих отток граждан России из ДФО", - считает эксперт. По его словам, стоимость установки системы на подержанную иномарку колеблется от 5 до 6 тыс. рублей, госпошлина за регистрацию оборудования составляет еще 2,5 тыс. рублей, а стоимость самого устройства превышает 20 тыс. рублей. Общий пакет оснащения прибором в регионе предлагался за 50-60 тыс. рублей.

"Сама схема ценообразования не вполне понятна, что достаточно ожидаемо при единственном федеральном операторе. При этом средняя зарплата дальневосточников на 2019 год составляет около 49 тыс. рублей, а медианная, то есть более приближенная к среднему гражданину, обычно на 30% меньше. Одновременно следует учитывать высокую стоимость жизни на Дальнем Востоке, с учетом которой "Эра-Глонасс" может лишить возможности многих жителей ДФО приобрести "новую-старую" японскую машину", - сказал Шелест. Он отметил, что импорт машин в основном из Японии широко распространен на Дальнем Востоке, большая часть жителей региона приобретает иномарки на вторичном рынке.

Государственная автоматизированная система "Эра-Глонасс" обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости.

Согласно техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все выпускаемые, а также ввозимые в Россию автомобили должна быть установлена система "ЭРА-Глонасс". Однако, как сообщал Трутнев, установка кнопок "Глонасс" на праворульные автомобили в РФ осуществляется не заводом-производителем, в результате чего выросла стоимость машин, а вновь установленное оборудование работает плохо.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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