Greenpeace обратился к Минприроды с просьбой о запрете одноразового пластика в России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Greenpeace России направил обращение к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о запрете на производство одноразового пластика, в частности, речь идет о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

"Все на свете из пластмассы". Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

"Необходимо принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения территории РФ одноразовыми товарами, тарой и упаковкой, рыболовными снастями и сетями, которые будут соответствовать высшим направлениям государственной политики в области обращения с отходами. В качестве первоочередных шагов предлагаем рассмотреть: введение запрета на оборот (производство, реализация и использование, в том числе в сфере услуг) одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения", - говорится в тексте письма.

По данным Greenpeace, запрет на производство следует наложить на пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуду (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы), ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет.

"Просим Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации как орган государственной власти по реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами внести указанные в настоящем письме предложения по регулированию одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, рыболовных сетей и снастей в правительство Российской Федерации", - отмечается в тексте.

Проблема пластикового загрязнения крайне актуальна для России. Согласно стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года в РФ, рост потребления изделий из пластмасс на душу населения вырастет с 32,3 до 89,8 кг/чел, что означает прогнозируемое усугубление этой проблемы, поясняют представители Greenpeace.