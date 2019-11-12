Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Greenpeace обратился к Минприроды с просьбой о запрете одноразового пластика в России

Речь идет о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Greenpeace России направил обращение к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о запрете на производство одноразового пластика, в частности, речь идет о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
"Все на свете из пластмассы". Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

"Необходимо принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения территории РФ одноразовыми товарами, тарой и упаковкой, рыболовными снастями и сетями, которые будут соответствовать высшим направлениям государственной политики в области обращения с отходами. В качестве первоочередных шагов предлагаем рассмотреть: введение запрета на оборот (производство, реализация и использование, в том числе в сфере услуг) одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения", - говорится в тексте письма.

По данным Greenpeace, запрет на производство следует наложить на пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуду (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы), ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет.

"Просим Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации как орган государственной власти по реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами внести указанные в настоящем письме предложения по регулированию одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, рыболовных сетей и снастей в правительство Российской Федерации", - отмечается в тексте.

Проблема пластикового загрязнения крайне актуальна для России. Согласно стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года в РФ, рост потребления изделий из пластмасс на душу населения вырастет с 32,3 до 89,8 кг/чел, что означает прогнозируемое усугубление этой проблемы, поясняют представители Greenpeace.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Матвиенко поддержала идею о разработке программы для учителей по борьбе с травлей детей
Компания Mail.Ru Group заявила о готовности предоставить технологические инструменты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС