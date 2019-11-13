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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

Ключевой свидетель обвинения вновь рассказала об обналичивании денег в "Седьмой студии"

Бухгалтер Нина Масляева сообщила, что деньги обналичивали через подставные фирмы с помощью заключения фиктивных договоров на выполнение работ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ключевой свидетель обвинения по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова бухгалтер Нина Масляева вновь рассказала в суде о схеме обналичивания денег и о завышенной стоимости спектаклей, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где повторно слушается уголовное дело.

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"Часть средств присваивалась просто, не только на зарплаты. Спектакль должен был идти в течение года, на него выделили 4 млн рублей, а через два дня миллионов нет, спектакль еще не поставлен. Если судить по банку, на спектакли и мероприятия, которые проходили в каждом году, было потрачено около 30 млн рублей, а выделялось по 70 млн", - сказала она.

По словам Масляевой, деньги обналичивались через подставные фирмы с помощью заключения фиктивных договоров на выполнение работ. Часть обналиченных денег присваивалась, отметила свидетель, не уточнив, кем.

"Эти деньги передавались в кассу, как ее называли, черную кассу, в сейф "Седьмой студии". Часть денег уходила на зарплаты, часть - на декорации. Остальная часть, куда она расходовалась, я не знаю. Меня не посвящали", - пояснила Масляева суду.

По ее словам, в студии "сначала хотели создать сеть из актеров, чтобы они создали свои ИП".

Теги
Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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