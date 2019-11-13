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Жалобу избитой правоохранителями на митинге активистки передали из Росгвардии в МВД

Ранее защита Дарьи Сосновской обратилась в СК, который передал заявление в Росгвардию

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Росгвардия передала в МВД жалобу активистки Дарьи Сосновской, которую сотрудники правоохранительных органов ударили на митинге 10 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

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"Сегодня меня официально уведомили о том, что материалы проверки по жалобе Сосновской переданы из Росгвардии в МВД. То есть росгвардейцы разобрались, что это не их сотрудники ударили моего доверителя в живот. Теперь ждем реакции МВД", - сказала Молоканова.

Ранее защита обратилась в СК, который передал заявление в Росгвардию. По словам адвоката, на видеозаписи, сделанной в момент задержания Сосновской, видно, что ее бьет человек в полицейской форме.

В интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них бьет задержанную в область живота. В отношении девушки был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

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