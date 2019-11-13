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Дело историка Олега Соколова

СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве историка Соколова

Ранее суд заключил Олега Соколова под стражу до 8 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил арестованного за убийство выпускницы вуза историка Олега Соколова, который длительное время числился доцентом университета.

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Об этом сообщается в виртуальной приемной учебного заведения.

"Трудовой договор с О. В. Соколовым был расторгнут в соответствии с п. 8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева, которое приводится на сайте вуза.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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