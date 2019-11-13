СМИ: у сервиса Disney+ за сутки появилось около 10 млн подписчиков

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Около 10 млн пользователей подписались на новый онлайн-сервис Disney+ компании The Walt Disney Company ("Уолт Дисней компани") в течение суток после его запуска. Об этом сообщил в среду в электронной версии журнал "Вэрайети" (Variety).

Аналитики рынка прогнозировали, что новый онлайн-сервис наберет более 8 млн подписчиков к концу года, отметил журнал, указав при этом, что первые семь дней сервис предоставляется на бесплатной основе и часть из тех примерно 10 млн пользователей, кто подписался на него сейчас, возможно, не будут в итоге оплачивать ежемесячно 6,99 долларов за доступ к сервису. Ссылаясь на представителей компании, журнал отметил, что вплоть до предстоящей в феврале публикации очередного ежеквартального финансового отчета данных о числе подписчиков нового сервиса предоставлять не планируется.

Запуск онлайн-платформы состоялся во вторник в 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Там будут выложены сотни кинолент, снятых в разные годы студиями Disney ("Дисней"), Pixar ("Пиксар"), Marvel ("Марвел"), LucasFilm ("Лукасфилм"), а также новые фильмы и сериалы, созданные для этой платформы.

Поначалу сервис будет работать только в США, Канаде и Нидерландах, но позже появится в ряде других стран. Как уточнили ТАСС в компании, на территории России он будет в ближайшее время недоступен. Однако в течение двух лет Disney обещает запустить его почти во всех основных регионах мира.