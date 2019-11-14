СМИ: во Франции возник конфликт из-за реконструкции шпиля собора Нотр-Дам

Жоржелен, как и президент Эмманюэль Макрон, является сторонником "некоторой модернизации" стиля шпиля, тогда как архитектор строго придерживается мнения о необходимости аутентичного его восстановления. Как сообщил телеканал, выступая в среду на слушаниях относительно хода работ в Нотр-Даме в комиссии по культуре Национального собрания, генерал, в прошлом бывший начальником главного штаба французской армии, позволил себе крайне резкие высказывания в отношении Вильнева. "В том, что касается главного архитектора, то я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул себе пасть, потому что нам следует на разумной основе сделать выбор, который будет наилучшим для собора Нотр-Дам, для Парижа и для всего мира", - заявил Жоржелен.

Комментируя в эфире телеканала BFM произошедшее, Александ Гади, возглавляющий крупную французскую ассоциацию защиты исторических монументов Sites & Monuments, высказал сожаление относительно того, что "существует слишком много структур, причастных к восстановлению собора Парижской Богоматери". "Вместо того, чтобы интенсивно готовиться к началу работ, мы теряем время на подобные распри. Совершенно очевидно, что когда за столом переговоров сидят четыре человека и каждый стремится стать главным, дело не сдвинется с мертвой точки", - подчеркнул он.

Генерал Жоржелен сообщил в среду, что основные вопросы относительно характера реконструкции собора, и в частности его шпиля будут решены "в начале 2021 года". Он выразил надежду, что к тому времени "вся эта шумиха стихнет", имея в виду ведущиеся споры. Жоржелен подчеркнул, что считает реальным восстановление собора в тот пятилетний срок, который определил президент Макрон. "Это будет достигнуто благодаря дисциплине и четкости работ, правильной экспертизе", - заявил Жоржелен.