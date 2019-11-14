Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

СМИ: во Франции возник конфликт из-за реконструкции шпиля собора Нотр-Дам

Глава ассоциации защиты исторических монументов Sites & Monuments Александ Гади сожалеет, что существует слишком много структур, причастных к восстановлению собора Парижской Богоматери

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Генерал Жан-Луи Жоржелен, которому президент Франции поручил курировать восстановление после пожара собора Нотр-Дам, вступил в острый конфликт с главным архитектором объекта Филиппом Вильневом. Как сообщили в четверг телеканал BFM и газета Le Parisien, они разошлись во мнениях относительно реконструкции сгоревшего шпиля собора.

На эту тему
Югра — Париж. Скульптора из Ханты-Мансийска пригласили восстанавливать Нотр-Дам

Жоржелен, как и президент Эмманюэль Макрон, является сторонником "некоторой модернизации" стиля шпиля, тогда как архитектор строго придерживается мнения о необходимости аутентичного его восстановления. Как сообщил телеканал, выступая в среду на слушаниях относительно хода работ в Нотр-Даме в комиссии по культуре Национального собрания, генерал, в прошлом бывший начальником главного штаба французской армии, позволил себе крайне резкие высказывания в отношении Вильнева. "В том, что касается главного архитектора, то я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул себе пасть, потому что нам следует на разумной основе сделать выбор, который будет наилучшим для собора Нотр-Дам, для Парижа и для всего мира", - заявил Жоржелен.

Комментируя в эфире телеканала BFM произошедшее, Александ Гади, возглавляющий крупную французскую ассоциацию защиты исторических монументов Sites & Monuments, высказал сожаление относительно того, что "существует слишком много структур, причастных к восстановлению собора Парижской Богоматери". "Вместо того, чтобы интенсивно готовиться к началу работ, мы теряем время на подобные распри. Совершенно очевидно, что когда за столом переговоров сидят четыре человека и каждый стремится стать главным, дело не сдвинется с мертвой точки", - подчеркнул он.

Генерал Жоржелен сообщил в среду, что основные вопросы относительно характера реконструкции собора, и в частности его шпиля будут решены "в начале 2021 года". Он выразил надежду, что к тому времени "вся эта шумиха стихнет", имея в виду ведущиеся споры. Жоржелен подчеркнул, что считает реальным восстановление собора в тот пятилетний срок, который определил президент Макрон. "Это будет достигнуто благодаря дисциплине и четкости работ, правильной экспертизе", - заявил Жоржелен.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Мединский призвал подумать, на что пойдет свободное от перехода на 4-дневную неделю время
Министр культуры считает, что все больше механистического труда будет перекладываться на роботов, благодаря цифровым технологиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС