Минобрнауки рекомендовало вузам развивать спортклубы после критики Исинбаевой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России направило в университеты письма с рекомендациями по повышению качества взаимодействия студенческих спортивных клубов и руководства вузов, а также развития спортклубов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Представители вузов и студенческих спортивных клубов отмечают, что основными проблемами являются нехватка средств для поездок на соревнования и помещений - из-за высокой загрузки.

Ранее на Совете при президенте по физической культуре и спорту двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что ректоры российских вузов не поддерживают спортивные студенческие клубы. Она попросила президента РФ Владимира Путина "обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру, прежде всего, своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп, а также среди людей, которые хотят заниматься спортом".

"Ассоциация студенческих спортивных клубов России" (АССК) провела мониторинг доступности спортивных объектов <...> организаций высшего образования, по итогам которого Минобрнауки России направило письмо в образовательные организации <...> в целях повышения качества взаимодействия студенческих спортивных клубов и руководства образовательных организаций, а также в целях повышения эффективности использования спортивных объектов студентами и студенческими спортивными клубами, созданных на базе образовательных организаций", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Проблемы клубов

Основной проблемой студенческих спортклубов является нехватка помещений, говорят представители образовательных организаций. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова, инфраструктура вуза включает дворец спорта, спортивно-оздоровительный комплекс "Дельфин" с бассейном, различными залами, воркаут площадкой. При этом в вузе отмечают, что загруженность залов высокая, помещений не всегда хватает.

"Вуз стал первым в Северной Осетии, где открыли студенческий спортивный клуб "Атлант", его деятельность - мероприятия, поездки - финансирует университет. Услуги оказываем для детей, функционируют секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, плавание, тренажерный зал для студентов - бесплатно. Загруженность залов очень плотная, конечно, не хватает помещений", - сказали в пресс-службе. При этом в вузе отметили, что инфраструктура СОГУ в полной мере способствует развитию любительского спорта и проведению оздоровительных мероприятий.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) более 20 спортивных клубов по самым популярным видам спорта, рассказали ТАСС в учебном заведении. Вуз предоставляет ресурсы: залы, экипировка, возможность направлять на соревнования.

"Что касается спортивных объектов, всем вузам необходимо дополнительное финансирование, для того чтобы поддерживать их в нормальном состоянии. Здесь Уральский федеральный университет находится в лучшем положении: в 2010 году мы ввели свой бассейн, и, конечно, сейчас большие надежды возлагаем на Универсиаду-2023, к которой по крайней мере, два наших крупных спортивных объекта должны быть серьезным образом перестроены: футбольное поле, а также легкоатлетический манеж. Но проблема определенно имеется: у нас 19 спортивных сооружений, все они требуют средств на их поддержание, на их реконструкцию в соответствии с современными требованиями. Эту проблему нужно поставить на федеральном уровне", - сказал ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Кроме того, некоторые представители клубов отмечают, что средств вуза зачастую недостаточно для организации поездок студентов на соревнования. "Есть поездки на соревнования, а есть - на обучающие курсы. Деньги есть не всегда, но вуз старается поддерживать", - рассказала ТАСС председатель студенческого спортклуба "Ломоноушен" в Черноморском филиале Московского государственного университета (Севастополь) Елизавета Солдатова. При этом, она отметила, что постепенно удается вывозить на соревнования больше студентов. Так, в прошлом году вуз смог вывезти на всероссийские соревнования 14 спортсменов, а годом ранее было всего восемь.

В Севастопольском государственном университете есть два спортклуба, в которых студенты занимаются футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, стрельбой из лука, боксом, дзюдо, самбо, пауэрлифтингом, армрестлингом и другими видами спорта, рассказали ТАСС в вузе. "Периодически на соревнования отправляем, но не всегда получается. <...> Это происходит за счет бюджета университета, а он ограничен. Сейчас желание у студентов заниматься есть, у тренеров желание достигать результат есть, а дальше вопрос упирается в финансирование, материально-техническую базу", - рассказал заведующий спортивным клубом, являющимся структурным подразделением вуза, Евгений Слепченко.

"Беркоины", отдых на море и стипендии

Вместе с тем вузы стараются самостоятельно поддерживать участников спортклубов. К примеру, в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. И.Канта члены университетских сборных команд получают за свои достижения повышенные стипендии, как и студенты Волгоградского государственного и медицинского университетов. Заведующий кафедрой физической культуры и здоровья ВолгГМУ Виктор Мандриков рассказал ТАСС, что победители студенческих спортивных соревнований награждаются грамотами и призами руководства вуза и профсоюзной организации университета, также им предоставляется возможность отдохнуть на Черном море. Участники студенческого спортивного клуба Рязанского государственного медуниверситета имени академика И.П. Павлова также награждаются благодарностями от органов власти и ректора университета.

Система поддержки студентов-спортсменов действует и в Новосибирском государственном техническом университете. По словам ректора вуза Анатолия Батаева, для студентов-контрактников есть скидка на оплату обучения от 25 до 100% за спортивные успехи.

А в студенческом спортивном клубе "Беркут", созданном в Пензенском госуниверситете в 2015 году, действует даже собственная "валюта" - "беркоины", которую получают участники соревнований и их организаторы. Раз в семестр "беркоины" можно обменять на фирменную атрибутику клуба.

Кроме поддержки самих вузов, студенческие спортивные клубы развиваются за счет грантов. К примеру, "Беркут" выиграл региональные и федеральные гранты на общую сумму 3 млн рублей. "Эти средства идут на приобретение инвентаря, формы, создание различных спортивных площадок, одна из них - для занятий воркаутом - была открыта на средства гранта и доступна для всех желающих", - рассказала ТАСС начальник информационного отдела СКК "Беркут" Ольга Лазарева.

Спортивные объекты БФУ в свободное от учебных и внеучебных занятий время предоставляются спортивным организациям Калининграда на коммерческих условиях или в рамках партнерства для развития детского спорта, рассказали в вузе.

Такая практика есть и в Уральском федеральном университете, где небольшое время выделяется на тренировки организаций, не имеющих отношения к вузу. "Это делается на компенсационной основе - они компенсируют затраты на охрану, уборку и коммунальные услуги", - сказал ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Площадки для чемпионов

Как рассказали ТАСС представители вузов и студенческих спортивных клубов, ряд учебных заведений может похвастаться успехами в подготовке именитых спортсменов. Так, например, студенческий спортивный клуб Рязанского государственного медицинского университета за четыре года существования вошел в топ-20 в номинации "Лучший студенческий спортивный клуб". Студентка БФУ Анна Егорова в 2018 году в Казани завоевала серебро на двухсотметровке, золото на 400 м и на 800 м на национальном турнире по плаванию в бассейне неолимпийского класса длиной 25 м.

Новосибирский государственный технический университет подготовил двух победителей Универсиады 2015 года в Кванджу: Екатерина Соколенко установила рекорд Универсиады в беге с препятствиями на 3000 м, а Игорь Максимов выиграл забег на 10000 м. А женская сборная по волейболу СОГУ стала призером проходившего в Сочи очередного этапа Спартакиады Союзного государства.

На базе РязГМУ проводятся студенческие соревнования и спартакиады городского и всероссийского уровней. Кроме того, ежегодно проходит сдача норм ГТО, чемпионат по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов, студенческие спартакиады.

На спортивной базе студенческого клуба "Папоротник" в Пятигорске также проводятся соревнования разного уровня. На протяжении многих лет Пятигорская фармацевтическая академия является базовым вузом для проведения II этапа Фестиваля спорта "Физическая культура и спорт - вторая профессия врача" среди студентов медицинских и фармацевтических вузов Северо-Кавказского федерального округа.