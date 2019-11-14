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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Международные следователи выступили с новым обращением к свидетелям по делу MH17

Совместная следственная группа сейчас собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, выступила с новым обращением к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о трагедии. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе международных следователей.

Как отмечается в сообщении, ССГ "собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук".

Кроме того, следователи заявили, что "выложили в общественный доступ ряд разговоров", якобы имевших место между лидерами Донецкой народной республики и высокопоставленными российскими чиновниками, и "задали связанные с ними вопросы".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Теги
УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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