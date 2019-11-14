Мединский призвал подумать, на что пойдет свободное от перехода на 4-дневную неделю время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал подумать, на что можно будет потратить время, освободившееся в результате возможного перехода на четырехдневную неделю.

"Когда недавно совсем глава правительства говорил о перспективах в будущем сокращения рабочей недели, которое наверняка в прогрессивных странах будет происходить, <...> речь шла не о поправках к трудовому законодательству, а о проблемах цивилизационного порядка - человек формально по времени меньше будет работать", - сказал Мединский в четверг на своей лекции, посвященной цифре и культурному сектору, в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Вопрос в другом - на что будет потрачено освободившееся время? На творчество, на созидание, на самосовершенствование - физическое, духовное, интеллектуальное, - размышляет министр. - Или на безделье, разрушение. Это тоже важная тема".

"Безусловно, современные цифровые технологии будут влиять на наш рабочий график, на наше рабочее время - на что мы его будем тратить, - отметил Мединский. - Наверное, все больше механистического труда будет перекладываться на роботов. Подчеркну - не творческая составляющая".

Инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней в июне текущего года Медведев высказал на Международной конференции труда в Женеве. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Предполагается, что на ряде предприятий, задействованных в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", введут "четырехдневку" в качестве эксперимента в ближайшее время. Ранее представители предприятий высказали ТАСС мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но в массовом порядке это может произойти не раньше, чем через десять лет.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.