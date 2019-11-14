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Стрельба в колледже в Благовещенске

Эксперты: усиление охраны и контроль за оружием помогут предупредить стрельбу в колледжах

Ряд экспертов считают, что разрешение на покупку оружия нужно выдавать с 21 года, а не с 18

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Возрастной ценз для получения разрешения на приобретение оружия в России необходимо повысить с 18 до 21 года, что позволит снизить риск трагедий, подобных случившейся в четверг в Благовещенске, где 19-летний студент колледжа расстрелял своих однокурсников, считает часть опрошенных ТАСС экспертов.

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В то же время другие эксперты из числа депутатов Госдумы, сенаторов и специалистов служб безопасности отмечают, что вместо повышения планки возраста нужно менять систему выдачи лицензий на оружие и усиливать контроль за допуском в учебные заведения охранных предприятий.

"После керченской трагедии (где студент в колледже убил 20 человек и ранил около 50) был подготовлен законопроект, в основе которого - реализация общественного запроса на создание дополнительных условий, которые бы обеспечили общественную безопасность. Всего пять законопроектов было подано. Они были различные, но все равно они сходились к тому, что необходимо регулировать эти правоотношения. Сегодня я твердо уверена, что проблема (общественной безопасности) комплексная и решать ее необходимо комплексно. Благовещенск - это уже система, которая говорит о том, что есть вопросы, которые необходимо решать", - заявила ТАСС член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Возрастной ценз

По мнению Ковитиди, после трагедии в Благовещенске необходимо снова вернуться к рассмотрению законопроекта об увеличении возрастного ценза на выдачу оружия, увеличив его с 18 до 21 года - ранее эта инициатива получила отрицательное заключение правительства РФ. "Мы должны к нему [законопроекту] вернуться и дать ответ на целый комплекс вопросов. Стрелку было 19 лет, ружье у него было свое, получил он его на законных основаниях", - отметила Ковитиди.

В поддержку увеличения возрастного ценза высказался и председатель комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Калининградской областной думы Александр Мусевич. "Я отчетливо понимаю, что это не станет панацеей и страховкой от действий людей с неуравновешенной психикой, находящихся в каких-то пограничных состояниях. Но нужно каким-то образом ограничивать доступ молодых людней к оружию. Даже если это уменьшит опасность агрессии на 2% или 3% - это уже будет не зря", - сказал ТАСС Мусевич.

Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Адыгее, майор полиции Андрей Сорокин, напротив, считает, что повышать возрастную планку не нужно. "Почему мы считаем, что можно 18-летнего парня призвать в армию и вручить ему боевую технику, но при этом ограничиваем в приобретении оружия для охоты? Это не логично", - сказал Сорокин.

Он также предложил вернуться к советской практике, когда охотником и, соответственно, владельцем нарезного оружия мог стать только человек, который проходил стажировку и обучение в охотничьих коллективах. "Молодой человек с отцом, родственником ходил на охоту, увлекался ею, и для приобретения нарезного оружия ему коллектив охотников давал характеристику", - отметил он.

Усиление охраны

Пока Госдума не рассматривает вопрос повышения возрастного ценза для приобретения оружия, сказал в четверг журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он также добавил, что комитет планирует пригласить сотрудников Росгвардии, чтобы обсудить с ними работу частных охранных предприятий (ЧОП), работающих в учебных заведениях.

Ряд экспертов считает, что причины очередной трагедии кроются не в недостатках системы выдачи разрешений на оружие, а в плохой работе охранных предприятий. Так, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отмечает, что "на охрану школ и техникумов заступают непрофессионалы, неспособные выполнить взятые на себя обязательства".

"Пример в Благовещенске служит тому подтверждением, охранник не имел карточки частного охранника, не осуществлял досмотр учащихся, что позволило студенту пронести ружье", - сказал ТАСС Хинштейн.

Ранее по уголовному делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор ЧОП "Сириус-А". Следствие считает, что подозреваемый допустил к охране колледжа сотрудника, не имеющего соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Депутат подчеркнул, что необходимо устанавливать начальную (минимальную) цену госконтракта на оказание охранных услуг. Это позволит отсечь недобросовестных конкурентов и обеспечить профессиональную охрану учебным учреждениям. "Проблема в том, что зачастую, заходя на торги, участники демпингуют и снижают цены ниже экономической рентабельности ", - отмечает Хинштейн.

По его мнению, властям также необходимо изменить критерии, предъявляемые к охранным организациям - в частности, в их число должны войти наличие профессионального опыта в сфере охраны сроком не менее двух лет и наличие соглашений, заключенных в территориальном органе Росгвардии.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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