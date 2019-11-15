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Стрельба в колледже в Благовещенске

Амурский детский омбудсмен не получала жалоб на учебу в колледже, где была стрельба

Наталья Третьякова при этом отметила, что к ней поступали два обращения, но они были связаны с проживанием в общежитии

ТАСС, 15 ноября. Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова не получала жалоб от студентов или их родителей на учебу в колледже в Благовещенске, где один из учеников устроил стрельбу. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

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"Было два обращения [от родителей учащихся], но они не касались учебного процесса. Это были вопросы, связанные с проживанием в общежитии - незаконное выселение и так далее. Они не касались отношений между студентами, учащимися или преподавателями. <...> Одно обращение по общежитию было в этом году, второе - года три назад, но там не было ничего криминального: подростки что-то нарушили, видимо, с ними была проведена профилактическая работа и, по моей просьбе, их не стали лишать жилья, оставили в общежитии", - сказала Третьякова.

Она отметила, что эти два обращения не были связаны ни со стрелявшим, ни с его жертвой. "Стрелявший - из Благовещенска, городской. А фамилия [погибшего] мне ни о чем не говорит", - добавила детский омбудсмен.

Собеседница рассказала, что 14 ноября навестила в областной больнице одного из пострадавших - это молодой человек, который в состоянии средней степени тяжести находится в отделении детской политравмы. По ее словам, на следующей неделе в рамках Всемирного дня правовой помощи детям в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства проведут работу со студентами.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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