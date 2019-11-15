Роскомнадзор потребовал от ряда сайтов удалить оскорбительные изображения госсимволов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в адрес ряда интернет-ресурсов уведомления с требованием удалить оскорбительное изображение государственных символов России. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

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"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к ряду интернет-страниц, на которых выявлены изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие Конституцию, гимн, герб и флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что администрациям данных сайтов, в число которых попал портал "Два.ч", направлены уведомления о внесении в единый реестр запрещенной информации, в связи с чем указанные изображения и комментарии должны быть удалены.

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть.