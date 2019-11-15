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Стрельба в колледже в Благовещенске

Друзья убитого студента организовали стихийный мемориал у колледжа в Благовещенске

Они принесли к зданию цветы и свечи
Описание
© Екатерина Киселева/ТАСС

ТАСС, 15 ноября. Одногруппники и друзья студента, которого в четверг застрелил учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, организовали стихийный мемориал у здания учебного заведения. В пятницу они принесли к корпусу колледжа цветы, зажгли свечи.

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Студент колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении. Один подросток был убит, еще трое госпитализированы, стрелок покончил с собой. Также двум пострадавшим врачи оказали помощь амбулаторно. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.

"Это коллективное решение. Мы проучились [с погибшим студентом] три года. Он был открытым, веселым парнем. Занимался спортом, имел успехи. Со стрелявшим они практически не общались", - сообщил ТАСС один из участников акции.

Похороны погибшего молодого человека пройдут 16 ноября в его родном селе Среднебелая Ивановского района Амурской области, которое расположено в 80 км от Благовещенска. Одногруппники планируют поехать туда, чтобы проститься с погибшим.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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