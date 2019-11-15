Серебренников заявил в суде, что тратил свои деньги на проект "Платформа"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что тратил личные деньги на покупку реквизита для реализации театрального проекта "Платформа", в хищениях при реализации которого его обвиняют, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где повторно слушается уголовное дело "Седьмой студии".

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Я получал деньги в кассе. Наличные ведь не запрещены. Какие-то вещи я покупал за свои личные деньги, какие-то костюмы на рынке. Я не видел в этом ничего противозаконного", - сказал Серебренников.

Режиссер в пятницу дает показания суду. Он рассказал о процессе создания театральных спектаклей и своей роли в них как художественного руководителя. Серебренников в очередной раз отверг обвинения и заявил, что не касался финансовых вопросов, полагаясь на продюсеров и бухгалтера.

"Про обналичивание денег я ничего не знал", - сказал обвиняемый.