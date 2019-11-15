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Посольство России: Латвия подходит к вопросу преподавания на русском языке избирательно

Ранее Конституционный суд Латвии признал соответствующими основному закону и международным обязательствам республики ограничения на преподавание на языках нацменьшинств в частных школах

РИГА, 15 ноября. /ТАСС/. Латвийская судебная система избирательно трактует нормы международного права, когда речь заходит о правах нацменьшинств. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в Риге.

"Вердикт Конституционного суда относительно легитимности применения образовательных поправок по отношению к частным школам - это еще одно свидетельство того, что латвийская судебная система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств, - отметили в диппредставительстве. - У русскоязычных детей отняли последнюю возможность получить образование на родном языке в собственной стране даже на коммерческой основе".

14 ноября Конституционный суд Латвии признал соответствующими основному закону и международным обязательствам республики ограничения на преподавание на языках нацменьшинств в частных школах. Ранее президент Латвии подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

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ЛатвияРоссия
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