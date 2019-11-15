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Эксперт: зачисление братьев и сестер в одну школу сближает детей внутри семьи

Сопредседатель ОНФ в Кабардино-Балкарии Любовь Хутуева считает, что дети чувствуют ответственность друг за друга

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о зачислении братьев и сестер в одну школу позволит сблизить детей в семье, считает директор одной из школ в городе Тырныауз, сопредседатель ОНФ в Кабардино-Балкарии Любовь Хутуева.

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в детсад или начальную школу, где уже учатся их родные братья или сестры.

"Если братья или сестры учатся вместе в одной школе, то это сближает <...> Общие друзья, одни и те же учителя - это все психология. Они чувствуют ответственность друг за друга, особенно старший ребенок в семье, когда в эту же школу приводят младших", - сказала Хутуева ТАСС.

Она также отметила, что в своей школе уже несколько лет при зачислении детей в первый класс отдает преимущество братьям и сестрам. "Это у нас один из первых пунктов. Даже если из другого микрорайона ребенок просится к нам, а его старший брат или сестра учатся в этой школе, у таких преимущество", - пояснила она.

По ее словам, крайне редко в городе бывает так, что дети из одной семьи ходят в разные школы. По словам директора школы, когда дети из одной семьи учатся вместе, это положительно сказывается на их успеваемости и образовании в целом. "Они вместе могут готовиться, один другому может помогать. Первоклашка приходит в школу и видит грамоту своего родного брата на стенде, он им гордится и пытается за ним тянуться", - сказала Хутуева.

О законопроекте

Как говорится в тексте законопроекта, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Поправки будут внесены в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

В рамках первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их братья или сестры. Как пояснил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению было решено распространить действие поправок и на детские сады. Спикер отметил, что иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается: в итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам. Володин добавил, что принятие законопроекта сделает положение о праве детей учиться вместе со своими братьями и сестрами общим для всех регионов.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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