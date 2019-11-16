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Стрельба в колледже в Благовещенске

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Средства выделят из резервного фонда правительства Амурской области

ТАСС, 16 ноября. Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска студентов получат выплаты из резервного фонда правительства Приамурья, на эти цели выделено 2,5 млн рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

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"Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, чтобы предупредить подобные случаи, министерство образования Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях. Муниципалитетам поручено создать собственные психологические служб

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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