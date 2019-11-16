Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

Медики выводят из медикаментозного сна пострадавшего при стрельбе в Благовещенске

Его состояние остается стабильно тяжелым

ТАСС, 16 ноября. Медики выводят из медикаментозного сна одного из пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске студентов, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС в субботу главврач первой городской больницы Благовещенска Александр Сучков.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое госпитализированы. Один из пострадавших, 20-летний студент, находится в первой городской больнице Благовещенска, его поместили в реанимацию и ввели в медикаментозный сон из-за большого объема повреждений мягких тканей.

"Состояние остается стабильно тяжелым, сейчас его выводят из медикаментозного сна, и, если все будет хорошо, то переведем в отделение травматологии <...> То, что жизни ничего не угрожает, это 100%", - сказал собеседник.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Выплата по программе "Земский доктор" в Якутии может вырасти до 2 млн рублей
Кроме того, выплаты фельдшерам могут увеличиться до 1 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС