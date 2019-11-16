Медики выводят из медикаментозного сна пострадавшего при стрельбе в Благовещенске

ТАСС, 16 ноября. Медики выводят из медикаментозного сна одного из пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске студентов, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС в субботу главврач первой городской больницы Благовещенска Александр Сучков.

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое госпитализированы. Один из пострадавших, 20-летний студент, находится в первой городской больнице Благовещенска, его поместили в реанимацию и ввели в медикаментозный сон из-за большого объема повреждений мягких тканей.

"Состояние остается стабильно тяжелым, сейчас его выводят из медикаментозного сна, и, если все будет хорошо, то переведем в отделение травматологии <...> То, что жизни ничего не угрожает, это 100%", - сказал собеседник.