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СМИ: музеи и школы в Венеции возобновили работу после наводнения

Кроме того, снова заработают водные трамвайчики - вапоретто, которые являются основным средством передвижения в Венеции

ТАСС, 18 ноября. Школы и музеи, закрытые ранее из-за рекордного за полвека наводнения в Венеции, вновь открываются в понедельник. Об этом сообщил телеканал TGCOM-24.

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По его данным, возобновят движение и водные трамвайчики - вапоретто, которые являются основным средством передвижения в Венеции. В воскресенье уровень воды в городе достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. При этом, как сообщали метеорологи, значительного улучшения ситуации не стоит ожидать до вторника.

В понедельник Департамент гражданской защиты Италии объявил последний - красный - уровень погодной опасности в Тоскане и Эмилии-Романье из-за ожидаемых там сильных ливней и гроз, которые могут вновь спровоцировать разлив рек в этих областях. В воскресенье в Тоскане из берегов вышла река Арно, в качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько сотен человек. В понедельник в нескольких городах, в том числе в Пизе, власти распорядились закрыть школы из соображений безопасности. Максимальный уровень опасности в понедельник действует и в некоторых районах Фриули-Венеции-Джулии.

В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр.

После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. При этом, как сообщала Ассоциация венецианских гостиниц, число путешественников, которые отменяют бронирования в отелях, продолжает расти. Правительство Италии объявило в городе режим чрезвычайного положения и выделило 20 млн евро на первоначальную ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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Италия
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