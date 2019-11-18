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Кузнецова пообещала продолжить работу по поиску российских детей в Ираке

Ранее самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит работу по поиску детей граждан РФ в Ираке. Об этом сообщила журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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В понедельник вечером в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на Родину 32 ребенка, в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета их везут в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование.

"Если будут еще обнаружены дети, которые не находятся в этой тюрьме, а находятся в других местах, работа будет продолжена. После наших переговоров с премьер-министром Ирака работа идет очень активно, в том числе они обещали содействие и в поиске детей", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что из вернувшихся сегодня детей шестеро - сироты, пятеро детей находились в приюте к тому моменту, когда их нашли.

"Детей уже ждут их родственники, будут оформлены документы на опеку и в ближайшее время и, если будет позволять здоровье, то дети вернутся к себе домой. Ни один из детей, которых мы привезли за это время, не оказался в сиротском учреждении", - подчеркнула детский омбудсмен.

Дети в Ираке

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС в понедельник вечером. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИракРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Как сообщили в Минздраве, 32 ребенка ранее находились в местах лишения свободы. Им предстоит пройти комплексное обследование
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