Госдума расширит перечень редких болезней, лекарства от которых закупают за счет бюджета

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Законопроект о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний, лекарства для лечения которых закупаются за счет федерального бюджета, будет внесен в Госдуму уже во вторник. Об этом кореспонденту ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, в правительстве саму инициативу уже поддержали.

"Мы получили в понедельник на заседании комиссии [правительства РФ по законопроектной деятельности] положительное решение и законопроект будет вноситься", - сказал Рязанский и уточнил, что свои подписи под документом поставили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы запускаем процедуру официального внесения. Во вторник мы получим номер. Мы строго следуем регламентным процедурам, так что во вторник он появится с точки зрения регистрации", - уточнил Рязанский.

Согласно проекту официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС), авторы инициативы предлагают отнести к заболеваниям, лекарства для лечения которых закупаются за счет федерального, а не регионального бюджета, апластическую анемию неуточненную и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Принятие такого законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований с 1 января 2020 года в размере 2 млрд рублей ежегодно, следует из финансово-экономического обоснования.

"Принятие законопроекта направлено на исполнение регионами возложенных на них обязательств по обеспечению населения лекарственными препаратами и реализацию гарантированного государством права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", - говорится в проекте отзыва кабмина.

Как пояснил Рязанский ТАСС, законопроекты, предполагающие дополнительные расходы из бюджета, всегда должны направляться в правительство на отзыв. Это могут сделать как сами авторы до официального внесения документа в Госдуму, как в данном случае, либо сама нижняя палата направляет законопроект в кабмин уже после внесения.

Орфанные заболевания

В конце июля 2018 года Совет Федерации одобрил закон о расширении перечня орфанных заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается за счет федерального бюджета. На тот момент из федеральной казны финансировалась покупка лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу "Семь высокозатратных нозологий". Препараты по еще 24 нозологиям должны были закупаться за счет региональных бюджетов. Инициатива расширила программу "Семь нозологий" на еще пять наиболее затратных заболеваний.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тыс. разновидностей таких болезней.