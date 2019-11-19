В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

Мемориальные доски и ледокол в честь Кобзона. Год без народного артиста

"В Краснодаре открыли мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие вдова Нелли Михайловна Кобзон и сын Андрей Иосифович Кобзон", - говорится в сообщении.

Звание почетного гражданина Краснодара артисту присвоили в 1992 году. Мемориальную доску установили на здании дворца искусств творческого объединения "Премьера", созданного при участии Кобзона.

"Краснодар и его жители любят Иосифа Давыдовича, его творчество. И открытие мемориальной доски - еще один вклад в сохранение памяти о нем", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Первышова.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певца похоронили с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы.

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тыс. песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. Помимо эстрадной, Кобзон вел активную политическую, общественную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. С 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. Также он запомнился своей миротворческой и благотворительной деятельностью - проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.