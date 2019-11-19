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Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки животных

Установить единые габариты - не выход из ситуации, отметил замглавы ведомства Александр Юрчик
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ в ближайшее время подготовит свои предложения о порядке перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота" и изучит необходимость изменений соответствующих правил. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик в кулуарах форума "Транспорт России".

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"Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в ущерб безопасности полетов и, учитывая, что мы все очень любим наших домашних питомцев, непроблемно для них, - сказал он. - Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть ли необходимость их (существующие правила - прим. ТАСС) менять".

По его словам, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации.

"Установить единые нормы, так же, как и с единой нормой ручной клади, - достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно".

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг.

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