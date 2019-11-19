Организатор концерта Дженнифер Лопес в Петербурге отсудил у спорткомлекса 2,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Организатор концерта американской певицы Дженифер Лопес в Санкт-Петербурге - компания "Матрешка концертс" - отсудила у Петербургского спортивно-концертного комплекса (СКК) 2,3 млн рублей за продажу билетов на мероприятие, а также пени за несвоевременное перечисление денег. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Взыскать с СПб ГУП "Петербургский спортивно-концертный комплекс" в пользу ООО "Матрешка концертс" 2 360 660 рублей задолженности, 92 065 рублей пени и 35 263 рублей расходов по госпошлине", - говорится в документе.

Как отмечается в решении суда, СКК продавал билеты на концерт, который состоялся в Петербурге в августе. Администрация комплекса реализовала билетов на сумму около 7,3 млн рублей, однако деньги не были перечислены своевременно организатору. Из всей суммы на счет "Матрешки концертс" поступило только около 4,8 млн рублей. После этого организатор концерта обратился в суд.

Лопес выступила в Москве и Петербурге в августе 2019 года. В Петербурге 11 августа состоялся ее последний концерт в рамках мирового турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю 50-летия певицы, которое она отметила 24 июля. В Петербурге концерт посетили 23 тыс. человек.